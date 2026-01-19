Нацгвардія посилює охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження

НГУ збільшила чисельність особового складу, посилила підрозділи сучасним озброєнням, технікою та оснащенням

Національна гвардія посилює захист і охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження, а також поглиблює взаємодію з підрозділами Сил оборони для забезпечення безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

Півненко наголосив, що це є системною роботою не лише на лінії фронту, а й у всіх регіонах держави. «Важливою складовою загальної безпеки є надійний захист прикордонних територій, ефективна протидія диверсійним загрозам, розвиток фортифікацій та постійний аналіз загроз», – каже він.

Під час робочої поїздки командувач Нацгвардії перевірив роботу блокпостів, облаштування оборони, стан опорних пунктів та готовність підрозділів, що охороняють об'єкти на ЧАЕС і в зоні відчуження.

Крім того, за останні кілька місяців провели заходи для посилення безпеки та бойової готовності підрозділів, зокрема збільшили чисельність особового складу та посилили підрозділи сучасним озброєнням, ПТРК, мінометами і системами ППО.

Півненко також підкреслив важливість розвитку безпілотних систем, зазначивши, що вони забезпечують безперервний моніторинг ситуації та підвищують готовність до швидкого реагування. Він також наголосив на важливості міжвідомчої координації для забезпечення стійкості оборони та захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

До слова, робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.