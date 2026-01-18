Головна Країна Суспільство
Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на плани Кремля щодо АЕС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сибіга звернувся до світових лідерів через плани РФ щодо АЕС
фото: МЗС України

Україна вже поділилася відповідними даними з міжнародними партнерами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до МАГАТЕ та провідних держав світу через інформацію розвідки про можливі удари Росії по підстанціях, які живлять українські атомні електростанції. Про це Сибіга написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Згідно з нашою розвідкою, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції. Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими», – написав він.

Сибіга зазначив, що Україна вже поділилася відповідними даними з міжнародними партнерами та попередила про потенційно катастрофічні наслідки таких дій, особливо в зимовий період.

«Настав час для світу, включаючи МАГАТЕ та основні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловитися та зробити чіткі попередження Москві й змусити її відмовитися від таких безрозсудних планів», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі. 

Як повідомлялось, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

