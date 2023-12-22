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Нацгвардійці показали ворожий «Ланцет», який знищили з автоматів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардійці показали ворожий «Ланцет», який знищили з автоматів (фото)
Знищити подібну ціль у небі з автомата Калашникова майже неможливо
фото: Нацгвардія

Точними пострілами трьох військовослужбовців із АК-74, ворожий БпЛА було вражено

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії «Спартан» знищили ворожий ударний БпЛА «Ланцет» зі стрілецької зброї. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат, який рухався зі сторони тимчасово окупованих територій в напрямку позицій українських військ помітили артилеристи групи спостереження.

Нацгвардійці показали ворожий «Ланцет», який знищили з автоматів (фото) фото 1

Точними пострілами трьох військовослужбовців зі стрілецької зброї, а саме АК-74, ворожий БпЛА було вражено. Вибухнувши в небі, залишки «Ланцета» впали в 30 м від своєї цілі, зазначають нацгвардійці.

«На даному напрямку фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта таких як Zala, «Орлан» та «Ланцет» доводиться майже щодня. За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль у небі з автомата Калашникова майже неможливо. Проте, це доводить, що бійці Гвардії наступу «Спартан» готові майстерно виконувати різноманітні бойові завдання», – йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці показали ворожий «Ланцет», який знищили з автоматів (фото) фото 2

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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