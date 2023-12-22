Нацгвардійці показали ворожий «Ланцет», який знищили з автоматів (фото)

Знищити подібну ціль у небі з автомата Калашникова майже неможливо

Точними пострілами трьох військовослужбовців із АК-74, ворожий БпЛА було вражено

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії «Спартан» знищили ворожий ударний БпЛА «Ланцет» зі стрілецької зброї. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

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Зазначається, що безпілотний літальний апарат, який рухався зі сторони тимчасово окупованих територій в напрямку позицій українських військ помітили артилеристи групи спостереження.

Точними пострілами трьох військовослужбовців зі стрілецької зброї, а саме АК-74, ворожий БпЛА було вражено. Вибухнувши в небі, залишки «Ланцета» впали в 30 м від своєї цілі, зазначають нацгвардійці.

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«На даному напрямку фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта таких як Zala, «Орлан» та «Ланцет» доводиться майже щодня. За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль у небі з автомата Калашникова майже неможливо. Проте, це доводить, що бійці Гвардії наступу «Спартан» готові майстерно виконувати різноманітні бойові завдання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.