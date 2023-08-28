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Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
Дніпровська міськрада вкотре не допустила аудиторів до перевірок
фото з відкритих джерел

Протягом 2022˗2023 років аудитори Східного офісу Державної аудиторської служби майже 50 разів безуспішно намагалися потрапити до Дніпровської міської ради для проведення ревізій та перевірок закупівель

Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо фактів протиправної діяльності з боку міського голови Бориса Філатова та керівників департаментів. Справу проти міського голови Дніпра порушили через недопуск аудиторів до фінансової перевірки Дніпровської міськради. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, згідно з планом проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ квартал 2023 року фахівці Східного офісу Держаудитслужби мали провести планові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в трьох структурних підрозділах Дніпровської міської ради, а саме: у Департаменті гуманітарної політики, Департаменті капітального будівництва, Департаменті благоустрою та інфраструктури.

Пресслужба поліції повідомляє, що Східний офіс Держаудитслужби напередодні звернувся до міського голови Бориса Філатова з проханням сприяти допуску фахівців органу державного фінансового контролю до проведення ревізій, забезпечити робочими місцями, оргтехнікою та документами.

«Проте Дніпровська міськрада вкотре не допустила аудиторів до перевірок, попри нещодавно введену кримінальну відповідальність за перешкоджання їхній роботі.

Державні аудитори звернулися до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з метою проведення повної та всебічної перевірки фактів протиправної діяльності з боку міського голови Бориса Філатова та керівників департаментів, а також було надано інформацію щодо всіх фактів перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю протягом 2021˗2023 років», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, лише протягом 2022˗2023 років аудитори Східного офісу Державної аудиторської служби майже 50 разів безуспішно намагалися потрапити до Дніпровської міської ради для проведення ревізій та перевірок закупівель.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська міськрада знову не допустила аудиторів до перевірок попри нещодавно введену кримінальну відповідальність за перешкоджання їхній роботі.

Нагадаємо, що Дніпровська міська рада блокує перевірки Державної аудиторської служби. Протягом 2022 року на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів. 

Мер Дніпра Борис Філатов раніше відмахувався від перевірок тим, що в Україні діє карантин, розповіла в інтерв'ю «Главкому» голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Читайте також: Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний 
Теги: міськрада Борис Філатов Міноборони розслідування Алла Басалаєва поліція

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