Головна Країна Політика
search button user button menu button

Турецька компанія відкриє в Україні сервісний центр для ремонту безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Турецька компанія відкриє в Україні сервісний центр для ремонту безпілотників
У сервісному центрі облуговуватимуть та ремонтуватимуть безпілотники
фото з відкритих джерел

Центр буде відкрито у найближчому майбутньому

Міноборони України та турецька Baykar Makina підписали договір про відкриття в Україні сервісного центру для ремонту та обслуговування дронів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво сьогодні укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією Baykar Makina. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях», – йдеться в заяві.

Держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко уточнив, що центр буде відкрито у найближчому майбутньому.

«Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії Baykar за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією», – сказав Ващенко.

Нагадаємо, завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні. Він буде доволі великим.

Раніше турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 млн.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, ініційований Міністерством внутрішніх справ, щодо протидії незаконному використанню безпілотників.

Теги: Туреччина безпілотник Міноборони ремонт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жулянський шляхопровід
Мільярд за реконструкцію розв'язки у Києві: стали відомі деталі нового скандального тендеру
28 липня, 18:50
Туреччина вдало торгує озброєнням із іншими країнами
Ердоган похвалився, як його країна заробляє на експорті зброї
26 липня, 13:15
Безпілотник піднявся на 20 км над землею і залишався у такому положенні 24 години
США випробовують дрон, який може прискорити поразку Росії
22 липня, 19:40
Володимир Зеленський взяв онлайн-участь у 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі
Відновлення зернової угоди і зброя для України: виступ Зеленського на Aspen Security Forum
22 липня, 11:04
Туреччина є важливим донором у безпеку Альянсу
Чому Угорщина та Туреччина у НАТО, а ми ні? Варто розібратися
16 липня, 18:50
Триває героїчний спротив українського народу російській агресії
500 днів повномасштабної війни: хроніка перемог України
8 липня, 08:44
Безпілотники були збиті в районі селища Валуєво
У РФ заявили про збиті безпілотники біля московського аеропорту
4 липня, 06:47
Танки Leopard 1 мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм
Німеччина та Данія готують велику партію танків Leopard 1 для ЗСУ
3 липня, 16:43
Росіяни атакували Київ безпілотниками
Атака на українські міста і сценарій теракту на ЗАЕС: головне за ніч
2 липня, 07:19

Політика

Зеленський у вересні ймовірно виступить на засіданні Генасамблеї ООН – Bloomberg
Зеленський у вересні ймовірно виступить на засіданні Генасамблеї ООН – Bloomberg
Турецька компанія відкриє в Україні сервісний центр для ремонту безпілотників
Турецька компанія відкриє в Україні сервісний центр для ремонту безпілотників
Скандал із Холодовим: нардепа виключено із партії «Слуга народу»
Скандал із Холодовим: нардепа виключено із партії «Слуга народу»
Кум Медведчука зі «Слуги народу» складає мандат
Кум Медведчука зі «Слуги народу» складає мандат
До України прибув глава МЗС Хорватії
До України прибув глава МЗС Хорватії
Зеленський підписав законопроєкт про обмеження використання безпілотників
Зеленський підписав законопроєкт про обмеження використання безпілотників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
79K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
53K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
29K
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
23K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
22K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту