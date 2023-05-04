Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW

Пригожин звинувачує міноборони РФ в тому, що воно не в змозі стримати українські локальні контратаки в Бахмуті

Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин використовує повідомлення про український контрнаступ, щоб лобіювати посилення підтримки своєї компанії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

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Пригожин заявив, що фланги вагнерівців «прикривають» російські повітряно-десантними війська, які знаходяться «не в найкращому стані». В ISW зазначають, що такий коментар є слабо завуальованою критикою російського міністерства оборони та його здатності допомогти «Вагнеру» утримати Бахмут.

«Пригожин звинувачує міноборони в тому, що воно не в змозі стримати українські локальні контратаки в Бахмуті. Ймовірно він використовує цю заяву, щоб скористатися постійним занепокоєнням в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу і лобіювати посилення підтримки ПВК «Вагнер» на тлі постійних прохань до міноборони РФ надати «Вагнеру» більше боєприпасів для наступу на Бахмут», – припускають аналітики.

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В ISW зазначають, що не виявили жодних додаткових доказів, які б підтверджували заяви Пригожина, і не вважають, що український контрнаступ розпочався в районі Бахмута.

Нагадаємо, вчора ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин заявив, що контрнаступ українських військових вже почався. А найближчим часом може початися «активна фаза».