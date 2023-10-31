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Навіщо Росія змінила командувача Херсонського напрямку: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Навіщо Росія змінила командувача Херсонського напрямку: дані британської розвідки
Михайло Теплинський, ймовірно, має велику пошану в російському Генштабі
фото з відкритих джерел

За останні тижні бойові дії на Херсонщині посилилися

На півдні України посилюється тиск на російських загарбників із боку Сил оборони. Про це свідчить призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського. Такого висновку дійшли у міністерстві оборони Великої Британії.

«Призначення Теплинського, ймовірно, є показником посилення тиску на російські сили в цьому районі (окуповані території Херсонської області)», – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що в останні тижні бойові дії в цьому районі посилилися, оскільки «українські сили заперечують контроль Росії над східним берегом річки».

«Ймовірно відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається високопріоритетним завданням для російських сил в Україні», – пишуть розвідники.

У британській розвідці також схарактеризувати російського генерала. Вони вважають, що «Теплинський, ймовірно, має велику пошану в російському Генштабі й має досвід командування операціями в цьому районі».

Зокрема, на думку розвідників, «він був офіцером на місцях», який відповідав за «відносно успішне виведення» російських сил з Херсона та правобережної частини регіону.

Раніше повідомлялося, що Росія, ймовірно, замінила генерал-полковника Олега Макаревича, який очолював угрупування «Дніпро», на генерал-полковника Михайла Теплинського, який командує ВДВ.

Теги: окупанти війна росія

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