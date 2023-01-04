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Працював на спецслужби Білорусі: житель Чернігівщини отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Працював на спецслужби Білорусі: житель Чернігівщини отримав підозру
Зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Чернігівщини
СБУ

Чоловік також організував канал нелегального переправлення за кордон громадян призовного віку

На Чернігівщині Служба безпеки України викрила ймовірного зрадника. Слідство встановило, що чоловік працював на спецслужби Білорусі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Ним виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації наприкінці 2022 року. Проте під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області.

«Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ. Отримані відомості намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами», – додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Раніше військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу.

До слова, прикордонники розповіли, скільки військових Росія стягнула до кордонів Білорусі та чи достатньо цієї кількості для наступу на Україну.

Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна СБУ

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