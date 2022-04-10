  1. Головна
  2. Київ
  3. Відео
рус
    Відео

    Жінку ґвалтували, лякаючи насиллям щодо сина. Нові деталі жахливих злочинів окупантів

    Один з підозрюваних нелюдів &ndash; Михайло Романов. Є інформація, що він був вбитий на території України - Жінку ґвалтували, лякаючи насиллям щодо сина. Нові деталі жахливих злочинів окупантів
    Один з підозрюваних нелюдів – Михайло Романов. Є інформація, що він був вбитий на території України

    Жінці вдалося врятуватися і вона подала заяву поліції щодо дій нелюдів

    Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів про ще один злочин, вчинений російськими окупантами в селі Богданівка на Київщині.

    «П'яні солдати Російської Федерації зґвалтували жінку. Її чоловіка застрелили, собаку вбили, будинок спалили. Жінку ґвалтували неодноразово, лякаючи насиллям щодо її 3-річного сина», – розповів Нєбитов.

    Він також зазначив, що жінці вдалося врятуватися і вона подала заяву поліції щодо дій нелюдів.

    Нєбитов розповів, що одному зі злочинців було повідомлено підозру. Мова йде про Михайла Романова. Однак, начальник поліції Київщини зазначив, що є інформація, що він був вбитий на території України.

    Читайте також: Оприлюднено прізвище та фото росіянина, який убив чоловіка та гвалтував його дружину під Києвом


    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жінку ґвалтували, лякаючи насиллям щодо сина. Нові деталі жахливих злочинів окупантів