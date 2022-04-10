Жінку ґвалтували, лякаючи насиллям щодо сина. Нові деталі жахливих злочинів окупантів

Один з підозрюваних нелюдів – Михайло Романов. Є інформація, що він був вбитий на території України

Жінці вдалося врятуватися і вона подала заяву поліції щодо дій нелюдів

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів про ще один злочин, вчинений російськими окупантами в селі Богданівка на Київщині.

«П'яні солдати Російської Федерації зґвалтували жінку. Її чоловіка застрелили, собаку вбили, будинок спалили. Жінку ґвалтували неодноразово, лякаючи насиллям щодо її 3-річного сина», – розповів Нєбитов.

Він також зазначив, що жінці вдалося врятуватися і вона подала заяву поліції щодо дій нелюдів.

Нєбитов розповів, що одному зі злочинців було повідомлено підозру. Мова йде про Михайла Романова. Однак, начальник поліції Київщини зазначив, що є інформація, що він був вбитий на території України.



