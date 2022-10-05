Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя
фото ілюстративне

Сьогодні не рекомендується з'ясовувати стосунки, великий ризик скандалів і сварок

Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День вчителя.

Православна церква в цей день вшановує пророка Йону і священномученика Фоку Синопського, єпископа. Інші назви свята: «День Іони», «День Фоки», «Фока-вітроградарь», «Листопадна», «Листодер».

Всесвітній день учителя

Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя.

Свято відзначається з 1994 року. Саме цього дня, в 1966 році, скликана ЮНЕСКО і Міжнародною організацією праці конференція ухвалила Рекомендацію «Про положення вчителів» – перший міжнародний документ, що окреслював умови праці вчителів.

Цей день має на меті привернути увагу до становища вчителів у суспільстві, їхньої ролі в розвитку освіти.

На сьогодні Всесвітній день учителя відзначають понад 100 держав світу, хоча деякі країни мають також національний День учителя, зокрема й Україна.

Яке сьогодні релігійне свято

Православні християни 5 жовтня вшановують пам’ять пророка Йона (Іона). Відповідно до Священного Писання, одного разу Господь велів Іону відправитися в місто, щоб проповідувати. Але замість цього він вирішив поїхати в іншу подорож, та сів на інший корабель.

Під час мандрівки почалася буря, і моряки вирішили кинути жереб, щоб зрозуміти, з чиєї вини до них прийшла біда. Жереб упав на Іону, після чого він зізнався, що порушив Божий указ. Тоді він попросив кинути його в воду – і буря вщухне, що моряки і зробили. У море Іону поглинув великий кит, в череві якого проповідник пробув 3 дні і 3 ночі, безперестанку молячись, після чого був викинутий на берег в цілості й неушкодженості.

Також 5 жовтня українці вшановують пам’ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Він єпископом в зрілі роки і проповідував християнство, йому вдалося навернути до віри безліч язичників. Постраждав під час гонінь, організованих імператором Траяном, який змушував Фоку відректися від своїх переконань.

Народні прикмети й традиції

Якщо у жовтні чути грім, то зима буде без снігу;
Якщо ввечері у небі червоний місяць, то буде вітряна погода;
Якщо на березі ще тримається листя, то зима буде пізньою;
Яка погода на Йона, така буде і весь місяць;
Якщо ввечері тепліше, аніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.
Що не можна робити сьогодні
Не можна сваритись, лаятись та кричати;
Не можна займатись важкою фізичною працею;
Не можна гучно розмовляти та плакати;
Не можна виходити з дому до світанку;
Не можна вишивати, в'язати та різати тканину;
Не рекомендується давати в борг або вимагати назад віддати борг;
Не варто з’ясовувати стосунки. Великий ризик скандалів і сварок;
Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.

Хто 5 жовтня святкує день ангела

У вівторок, 5 жовтня, іменини відзначають Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.

Нагадаємо, 4 жовтня, у світі відзначали Всесвітній день тварин.

 

Читайте також: Синоптики приголомшили прогнозом погоди на кінець вересня
Теги: традиції українці свято церква

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за продуктами (відео)
В окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за продуктами (відео)
Російські окупанти атакують Дніпро та Одесу, в містах лунають вибухи
Російські окупанти атакують Дніпро та Одесу, в містах лунають вибухи
5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Національний військовий меморіальний цвинтар з'явиться в Україні
Національний військовий меморіальний цвинтар з'явиться в Україні
ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку на Херсонщині (відео)
ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку на Херсонщині (відео)
Звільнений з російського полону Мурашов не зможе залишитись директором ЗАЕС
Звільнений з російського полону Мурашов не зможе залишитись директором ЗАЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Хачапурі чи Путін? Власник бару у Грузії поставив на місце провокаторку Собчак
34K
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
29K
Колаборанти в УПЦ МП. Банкова нарешті визнала проблему
20K
Як окупанти захищають радянські танки від «Джавелінів»: курйозне фото
19K
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
18K
«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон

Новини

Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Вчора, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
3 жовтня, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
3 жовтня, 06:19

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту