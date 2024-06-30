Чому росіяни скидають авіабомби на свою територію? Відповідь ЗСУ

Окупанти бояться наближатись близько до кордону для скидання бомб

У ворога є серйозні проблеми з якістю авіабомб

Російська авіація цього року скинула на власну територію близько ста авіабомб. Про це в етері телеканалу «Ми – Україна» заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Він зазначив, що у противника є серйозні проблеми з якістю авіабомб.

«Це нас рятує – що ці бомби не тільки не точні, а і технологічні планерні засоби не завжди досконалі, не завжди відкриваються. І тоді ці бомби падають на території Росії», – зазначив він.

Крім того, загарбники бояться наближатись близько до кордону для скидання бомб, оскільки тоді їх може збити українська система ППО.

«Попри масованість російської авіації, вони не підлітають до лінії фронту, бо тоді їхнє збиття стає майже гарантованим. Тому вони намагаються працювати з відстані не менше 50 кілометрів від лінії фронту, а це викликає ряд технічних проблем», – розповів він.

Нагадаємо, російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Раніше повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Постраждалих внаслідок «позаштатних сходжень» боєприпасів нібито немає.

Як повідомлялося, літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту.