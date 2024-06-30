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Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
Patriot не може боротися з КАБом, як і будь-яка система протиповітряної оборони, заявив Зеленський
фото з відкритих джерел

Вартість ракети Patriot сягає близько $3 млн

Системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot, не зможуть ефективно боротися з російськими керованими авіаційними бомбами. Для цього українському війську потрібна далекобійна зброя для ударів по аеродромах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністці Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

Він наголосив, що в боротьбі з КАБами можуть допомогти системи ППО, однак це не дієво через недостатні для цього обсяги виробництва та їхню вартість. Зокрема, вартість ракети Patriot сягає близько $3 млн.

«Тому Patriot не може боротися з КАБом, [як] і будь-яка система протиповітряної оборони. У будь-якому випадку, на короткій дистанції ви будете вигравати, а в довгу росіяни вас переграють. […] Треба шукати далекобійне рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія застосовує, щоби застосовувати КАБи», – каже глава держави.

За словами Зеленського, йдеться не лише про територію Росії, але і про тимчасово окупований Крим – про відстані понад 300 кілометрів. На тлі цього він заявив, що рішення застосовувати ракетні системи Himars не допоможе у боротьбі з керованими авіабомбами чи авіацією.

«Рішення Байдена дати нам можливість бити по їх скупченню їх техніки на ніші території або на кордоні, або навіть російській території вздовж кордону – рішення позитивне, але не розв'язує проблеми знищення наших міст та сіл. Воно вирішує тактичні моменти. Стратегічно – це не стратегічна зброя», – заявив президент.

Натомість, далекобійні ракети Atacms могли б допомогти Україні, поки російські КАБи не пролітають велику дистанцію, припустив Зеленський.

Нагадаємо, Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км. Це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, пише BBC News.

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Теги: системи ППО росіяни президент Володимир Зеленський Велика Британія військові Франція зброя росія

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