У цей день не можна сваритись: прикмети і заборони на 4 жовтня

Четвертого жовтня не можна сваритись і лаятись

Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день тварин. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

Яке церковне свято

За релігійним календарем сьогодні, 4 жовтня, вшановують пам'ять апостола від 70 Кодрата, а також священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.

У вівторок, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Йосип, Назар, Розалія, Дмитро, Кондрат, Данило та Марія.​ Також не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.

Хто народився 4 жовтня

1657 — Франческо Солімена, італійський художник доби бароко.

1720 — Джованні Баттіста Піранезі, італійський гравер і архітектор.

1814 — Жан-Франсуа Мілле, французький художник.

1847 — Луї Буссенар, французький письменник, автор пригодницьких романів.

1892 — Юрій Клен, український поет-неокласик.

1895 — Бастер Кітон, американський комедійний кіноактор, відомий як "Велике кам'яне обличчя".

1916 — Віталій Гінзбург, радянський і російський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики.

1917 — Рохір ван Аарде, нідерландський письменник та журналіст, який написав роман "Замах" про політичне вбивство Степана Бандери.

1924 — Чарльтон Фестон, американський кіноактор, лауреат «Оскара».

1934 — Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна, український художник-живописець і педагог.

1946 — Сюзан Сарандон (Сюзан Ебігейл Томалінг), американська актриса (Приречений на смерть іде, Іствіцькі відьми, Клієнт).

1949 — Асанте Арманд, американський кіноактор (Полювання на диявола, Одіссей, Суддя Дредд, Сліпа справедливість).

1959 — Кріс Лоу, британський попспівак (учасник гурту Pet Shop Boys).

1969 — Дакота Джонсон, американська акторка і модель (П'ятдесят відтінків сірого).

1976 — Алісія Сілверстоун, американська кіноактриса (Повернення з минулого, Бетмен і Робін, Справжній злочин).

1977 — Олена Яценко, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

Народні прикмети і традиції

Якою буде погода 4 жовтня, таким буде і весь місяць.

Якщо листя на деревах майже не залишилось, то скоро почнуться дощі.

Якщо дуже багато грибів у лісі, то до заморозків.

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись та лаятись.

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу.

Не можна ходити по росі вранці.

Не можна дивитись у люстерко до світанку.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна збирати гриби.

Нагадаємо, 3 жовтня, відзначали Всесвітній день сільськогосподарської техніки та Всесвітній День архітектора.

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