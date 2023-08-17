Дві держави вперше з лютого-2022 пустили у своє небо російські літаки

Фінляндія та Естонія були змушені відкрити небо для трьох російських літаків через погані погодні умови

Дві європейські країни – Фінляндія та Естонія – дозволили трьом російським літакам зайти у свій повітряний простір уперше з лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомила «Росавіація», передають російські ЗМІ.

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Фінляндія та Естонія були змушені відкрити небо для трьох російських літаків, що летіли до Калінінграда та з нього, через погані погодні умови. Повітряні судна авіакомпаній «Росія» (Санкт-Петербург – Калінінград), «Уральські авіалінії» (Калінінград – Москва) і «Північний Вітер» (Калінінград – Самара) виконували рейси через води Фінської затоки, проте зіткнулися з поганими погодними умовами.

Грозовий фронт на кілька хвилин повністю перекрив єдиний коридор для прольоту до Калінінграда над нейтральними водами Фінської затоки. Перевізники були змушені перетнути кордони сусідніх країн, повітряний простір яких закритий для російських літаків.

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Нагадаємо, що турецький літак, який 25 липня переправляв норвезьких туристів із Осло до Анталії, залітав у закритий повітряний простір України. Як зазначається, літак Airbus A320-200 турецької авіакомпанії BBN Airlines прямував із Осло до Анталії. Сервіс Flightradar24 зафіксував його маршрут, із якого видно, що повітряне судно заходило в закритий через війну український повітряний простір. Після майже двох годин у повітрі літак відхилився від маршруту і пролетів на межі Закарпатської і Чернівецької областей України. Потім він залетів у повітряний простір Румунії.

Пізніше BBN Airlines підтвердила, що 25 липня їхній Airbus A312-200 змінив початковий маршрут польоту через наближення шторму.