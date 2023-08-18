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Офіційно: Данія та Нідерланди отримали дозвіл передати Україні F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Офіційно: Данія та Нідерланди отримали дозвіл передати Україні F-16
Винищувачі F-16 планують передати Україні після закінчення навчань льотчиків ЗСУ
фото з відкритих джерел

Очільники МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен та МЗС Нідерландів Вопке Хустра підтвердили схвалення США на передачу Україні винищувачів F-16

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Про це він повідомив у коментарі каналу TV 2.

Як зазначив дипломат, Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».

«Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном (Державний секретар США – «Главком») відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до Сполучених Штатів, аби вивчити наші варіанти», – сказав Расмуссен.

При цьому глава МЗС наголосив, що рішення про постачання винищувачів F-16 для України поки не ухвалене.

«Ми створили міжнародну коаліцію з навчальними заходами під керівництвом Данії та Нідерландів й успішно продовжуємо. Потім мовитиметься про можливу передачу літаків, це питання обговорюємо з нашими союзниками», – додав дипломат.

У Нідерландах також підтвердили, що отримали від США схвалення передачі Україні винищувачів F-16. Країна продовжить обговорювати питання з європейськими союзниками. Про це заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хустра.

«Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Велика подяка держсеку США Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю», – написав дипломат.

Хустра зазначив, що тепер Нідерланди продовжать обговорювати це питання з європейськими партнерами.

Нагадаємо, Сполучені Штати затвердили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки завершиться підготовка українських пілотів.

Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного спротиву РФ.

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Теги: F-16 винищувач Данія Нідерланди США

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