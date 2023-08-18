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Коли в Україну надійдуть перші винищувачі? Білий дім зробив оголошення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли в Україну надійдуть перші винищувачі? Білий дім зробив оголошення
Союзники готуються передати ЗСУ винищувачі
фото з відкритих джерел

Наразі українські пілоти проходять навчання

Американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.

«Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни», – наводить видання слова Саллівана.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків.  Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».

Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного спротиву РФ.

Теги: Швеція Польща міністр Канада Нідерланди Бельгія Румунія Данія Меморандум Норвегія Португалія Велика Британія навчання радник Люксембург винищувач

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