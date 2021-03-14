Нетвереза жінка побила працівників школи, які побоялися віддавати їй сина (відео)

Вчителька звернулася до медиків

В Маріуполі мама школяра побила директора школи й завуча.

Про це повідомляє портал 0629.

32-річна Світлана А. прийшла в школу, щоб забрати дитину зі школи, жінка була п'яна і педагоги відмовилися видати їй сина. У відповідь жінка накинулася спочатку на класного керівника, потім на завуча і директора.

Так, щоб втихомирити маму, директор скрутив їй руки. Він утримував жінку на підлозі до приїзду поліції.

Після події завуч на роботу не вийшла, пішла в лікарню на рентген. Жінка також запевняє, що їй знадобилася консультація невропатолога.

Постраждала і класна керівниця, яку Світлана смикнула за руку і вивихнула плече. Все відбувалося під дикі крики, матюки на очах у дітей, які йшли повз і закривали вуха.

Мати вимагала віддати їй дитину.

«Наші педагоги її не пускали в школу. Поки я підійшов, вона вже прорвалася і побігла по вестибюлю до класу, де вчилася її дитина. Я наздогнав її, став перед дверима класу, але вона почала відштовхувати і мене. Мати полізла руками мені в обличчя, зірвала окуляри, маску, вчепилася в светр, який згодом порвала. Я продовжив її відтягувати від дверей, в результаті вона впала», – зазначив директор Олександр Литвинський.

Світлана А. у відповідь заявила, що директор школи завдав їй удар в око і заявила на нього в поліцію.

Батьки молодших школярів після події бояться водити дітей на заняття і вимагають, щоб на вході чергувала охорона.