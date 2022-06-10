Війна в Україні: Орбан цинічно розказав, на кого ставлять букмекери

Орбан: «Це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу»,

Послідовний прихильник російського диктатора Путіна прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у цинічній формі заявив, що Україна має право захищатись від російського вторгнення, але при цьому натякнув, що не вірить у перемогу українців. Про це він сказав в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій, пише Telex.

«Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу», – сказав Орбан.

Питання, за словами Орбана, полягає у тому, як відреагує Європа та які пропозиції вона внесе для вирішення конфлікту. «Проблема у тому, що майже ніхто в Європі не говорить голосом миру. Ми маємо говорити голосом миру», – сказав він.

Орбан також заявив, що Євросоюз повинен змінювати свою стратегію, тому що якщо слідом за нафтою введуть обмеження на газ, це матиме серйозні наслідки, пише HGV.

Він пояснив, що війна в Україні лише частково веде до зростання цін, а подальше зростання цін спричинене запровадженими санкціями.

Як повідомлялося, лідер угорської партії «Фідес», яка на останніх виборах 3 квітня здобула конституційну більшість, Віктор Орбан 16 травня був уп’яте обраний на посаду прем’єр-міністра Угорщини.