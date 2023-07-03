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Атака на Суми: з’явилося відео, як дрон влучив у багатоповерхівку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Суми: з’явилося відео, як дрон влучив у багатоповерхівку
Момент влучання безпілотника в будинок
скріншот з відео

Унаслідок російської атаки сильно пошкоджено багатоповерхівку

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео, яке розповсюдили місцеві Telegram-канали. 

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Росіяни атакували дроном-камікадзе Shahed. На кадрах зафіксований спалах, вибух та суттєві руйнування будівлі.

Так, на знятому з вікна будинку навпроти відео зафіксований схожий на звуки мопеда гул ворожого безпілотника. Після цього швидко лунає сильний вибух, над сусідньою п’ятиповерхівкою спалахує вогонь і розлітаються уламки. З місця удару здіймається густий темний дим.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні атакували Суми. У місті лунали вибухи.

Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

Уночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.

Теги: вибух окупанти обстріл Суми

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