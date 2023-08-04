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Нічна «бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті безпілотники

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті безпілотники
В окупованій Феодосії прогриміли вибухи у ніч на 4 серпня
фото із соцмережі

Міноборони РФ заявило про збиття 13 безпілотників над Кримом

Міноборони країни-агресорки заявило про знищення вночі у Криму 13 нібито українських безпілотників. Про це йдеться у заяві міноборони РФ.

Повідомляється, що черговими засобами ППО знищено десять БПЛА. Ще три безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

За словами окупантів, постраждалих та руйнувань немає.

Нічна «бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті безпілотники фото 1

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня.

Крім того, вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Згодом міноборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ.

Теги: вибух Крим окупанти безпілотник

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