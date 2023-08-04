Нічна «бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті безпілотники

В окупованій Феодосії прогриміли вибухи у ніч на 4 серпня

Міноборони РФ заявило про збиття 13 безпілотників над Кримом

Міноборони країни-агресорки заявило про знищення вночі у Криму 13 нібито українських безпілотників. Про це йдеться у заяві міноборони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що черговими засобами ППО знищено десять БПЛА. Ще три безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

За словами окупантів, постраждалих та руйнувань немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня.

Крім того, вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Згодом міноборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ.