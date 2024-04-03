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Українська авіація завдала ударів по районах зосередження особового складу росіян – Генштаб

Наталія Порощук
glavcom.ua
Українська авіація завдала ударів по районах зосередження особового складу росіян – Генштаб
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак
фото: Генштаб ЗСУ

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши чотири БпЛА

Триває 770 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав два ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 8 разів атакував позиції наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, восьми артилерійських системах, одному протитанковому засобу та одній реактивній системі залпового вогню.

Нагадаємо, що Військові РФ нещодавно просунулися поблизу Авдіївки, починаючи тактичні атаки на двох напрямках одночасно.

До слова, Росія захопила приблизно 305 км² території України у період з першого січня по перше квітня 2024 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: Харків окупація Луганськ Україна Харківщина Донецьк українці Херсонщина Генштаб війна ЗСУ окупанти росія Запоріжжя росіяни

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