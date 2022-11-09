Нічні атаки на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Приземлилися п'ять «Шахедів» та «Орлан»

9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА Shahed-136. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування «Схід».

Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Нагадаємо, представники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого.

Раніше спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі сказав: заява Тегерана про те, що там надали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні» не відповідає дійсності.