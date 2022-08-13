У Харкові прогриміли вибухи (відео)
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги
У Харкові прогриміло декілька вибухів. Про це повідомили користувачі у соціальних мережах.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
Місцеві жителі повідомляють про два вибухи.
За попередньою інформацією, дві ракети вилетіли з російського Бєлгорода. Інформація про це уточнюється.
Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає. Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.
Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у восьми областях України.
Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).
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