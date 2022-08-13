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У Харкові прогриміли вибухи (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові прогриміли вибухи (відео)
Окупанти щодня гатять по місту-Герою та регіону
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги

У Харкові прогриміло декілька вибухів. Про це повідомили користувачі у соціальних мережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Місцеві жителі повідомляють про два вибухи.

За попередньою інформацією, дві ракети вилетіли з російського Бєлгорода. Інформація про це уточнюється.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає. Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у восьми областях України.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

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