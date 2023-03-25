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Фінський художник представив картину «Пам'яті українського героя»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фінський художник представив картину «Пам'яті українського героя»
Фінський художник зобразив українського героя в останні секунди життя
фото: Кай Стенвалл/Instagram

Стенвалл створив чимало портретів Володимира Путіна та інших російських політиків

Фінський художник Кай Стенвалл зобразив Героя України Олександра Мацієвського в останні секунди його життя, яке окупанти обірвали після слів «Слава Україні». Портрет захисника з’явився у Instagram митця.  

Фінський художник представив картину «Пам'яті українського героя» фото 1

Кай Стенвалл прославився своїми гумористичними картинами, що зображують диснеївського персонажа – каченя Дональда Дака. Двадцять років художник писав симпатичних качок, проте муза змусила митця переключитися на президента Росії. Стенвалл створив чимало портретів Володимира Путіна та інших російських політиків. Малював він і Володимира Зеленського та зображав перипетії російсько-української війни.

Раніше на території управління патрульної поліції Рівного з’явився мурал із зображенням Героя України Олександра Мацієвського. 

Нагадаємо, що російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого

Теги: художник окупанти

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