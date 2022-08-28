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Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджено будинки, є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджено будинки, є постраждалі
Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки
фото з відкритих джерел

Прильоти зафіксовано у двох районах міста

Російські окупаційні війська в ніч проти неділі, 28 серпня, обстріляли ракетами Запоріжжя. Прильоти зафіксовано у двох районах міста.

Руйнувань зазнали кілька будинків, є постраждалі. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

«Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. Прильоти у двох районах міста», – ідеться в дописі.

За словами Куртєва, на ранок неділі відомо про п’ять пошкоджених будинків і двох постраждалих. Зокрема, люди травмувалися уламками скла.

Запоріжці уточнили, що чули звуки вибухів близько 02:10 під час повітряної тривоги. Жителі деяких районів спостерігали заграву в небі.

Також російські окупаційні війська у ніч проти неділі обстріляли Дніпропетровщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах. 

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Теги: Запоріжжя росія війна обстріл

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