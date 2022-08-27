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Під Запоріжжям знайдено повішеним місцевого «начальника поліції»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Запоріжжям знайдено повішеним місцевого «начальника поліції»
фото скріншот відео

Рижков зрадив, сам запропонував себе окупаційній владі в якості «начальника поліції»

У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області знайшли повішеним місцевого «начальника поліції» колаборанта Андрія Рижкова. Про це повідомив спікер Одеської області Сергій Братчук.

«Його знайшли повішеним в петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тож поки що в режимі очікування на офіційну інформацію», – написав Братчук, посилаючись на соцмережі.

Андрій Рижков колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою «Прикордонники Михайлівщини».

За словами Братчука, Рижков зрадив, сам запропонував себе окупаційній владі в якості «начальника поліції».

Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали заступника начальника так званої «Державної автоінспекції». Він помер у лікарні. Як повідомлялося, на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка.  Також на початку серпня невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».

Теги: смерть війна колабораціонізм Запоріжжя

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