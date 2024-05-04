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У Харкові пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 00:23 у Харкові розпочалася повітряна тривога

4 травня о 00:56 у Харкові прогримів вибух. Про це повідомляє Суспільне. Згодом пролунав повторний вибух.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Білгородської області РФ.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Харкові пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

До слова, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був «приліт» у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. На цю мить відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Триває 801 доба повномасштабного вторгнення в Україну. Протягом 2 травня ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими воїнами відбито 22 атаки на Бахмутському напрямку та 12 атак на Куп'янському.

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Теги: Харків ворог влада місто 2 травня місцева влада авіація окупанти вибух тривога

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