У Запоріжжі чутні вибухи 

Не нехтуйте сигналами тривоги

У Запоріжжі надвечір п'ятниці, 26 серпня, прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Жителі Запоріжжя повідомили, що бачили ракети, які пролітають над приватним сектором. Потім було чутно глухі і віддалені гучні звуки.

Наразі немає офіційної інформації про те, що трапилось.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі вже чули вибухи, в обласній військовій адміністрації повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони.

Напередодні, 25 серпня рашисти здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак.

До відома, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.