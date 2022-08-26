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У Запоріжжі чутні вибухи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Запоріжжі чутні вибухи 
У області лунали сирени 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Не нехтуйте сигналами тривоги 

У Запоріжжі надвечір п'ятниці, 26 серпня, прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Жителі Запоріжжя повідомили, що бачили ракети, які пролітають над приватним сектором. Потім було чутно глухі і віддалені гучні звуки.

Наразі немає офіційної інформації про те, що трапилось.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі вже чули вибухи, в обласній військовій адміністрації повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони. 

Напередодні, 25 серпня рашисти здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак. 

До відома, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

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Теги: Запоріжжя вибух

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