Вибухи у Запоріжжі: відомі перші подробиці

Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ

Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя близько восьмої години вечора – це відлуння вибухів за містом. Про це в Телеграмі повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

«За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще чотири удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району», – написав він.

Також очільник міста додав, що інформація попередня і потребує уточнення.

Водночас в ОВА зазначили, що гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ.

«З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо», – написав голова ОВА Олександр Старух.

Під час вибухів у місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі вже чули вибухи, в обласній військовій адміністрації повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони.

Напередодні, 25 серпня рашисти здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак.

До відома, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.