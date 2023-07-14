На Дніпропетровщині пролунали вибухи

У регіоні триває повітряна тривога через загрозу атаки дронів

У ніч проти 14 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

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«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – закликав посадовець.

Зазначимо, що на Дніпропетровщині та в низці областей триває повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних дронів. Перебувайте в укриттях до відбою небезпеки та дотримуйтесь інформаційної тиші.

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До слова, завершився 505-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.