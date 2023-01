Німецький журналіст, який висвітлює війну в Україні, отримав поранення на фронті

Журналіст німецького видання Bild Бйорн Штрітцель отримав осколкове поранення на фронті в Україні. Про це повідомив у Twitter головний редактор Bild Йоганнес Боє.

«Репортер Бйорн Штрітцель отримав осколкове поранення, висвітлюючи російську агресію в Україні, – написав Боє. – Він у безпеці (наскільки це можливо), і поранення не надто важке. Однак це нагадування про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповідати правду», – повідомив Йоганнес Боє.

. @bild reporter @bjoernstritzel has been injured by a shrapnel covering Russian aggression in Ukraine. He’s safe (as safe as possible) and the injury is not too bad. However, this is a reminder of all the hardship reporters in 🇺🇦 are going through to tell the truth. Thank you!