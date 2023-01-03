Німецький журналіст, який висвітлює війну в Україні, отримав поранення на фронті

Журналіст Штрітцель повідомив, що отримав осколкове поранення лоба під час вечері

Журналіст німецького видання Bild Бйорн Штрітцель отримав осколкове поранення на фронті в Україні. Про це повідомив у Twitter головний редактор Bild Йоганнес Боє.

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«Репортер Бйорн Штрітцель отримав осколкове поранення, висвітлюючи російську агресію в Україні, – написав Боє. – Він у безпеці (наскільки це можливо), і поранення не надто важке. Однак це нагадування про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповідати правду», – повідомив Йоганнес Боє.

. @bild reporter @bjoernstritzel has been injured by a shrapnel covering Russian aggression in Ukraine. He’s safe (as safe as possible) and the injury is not too bad. However, this is a reminder of all the hardship reporters in 🇺🇦 are going through to tell the truth. Thank you! Будь ласка, читайте текст після реклами January 2, 2023

Поранений журналіст Штрітцель повідомив, що отримав осколкове поранення лоба під час вечері.

«Зі мною все гаразд, лише поріз на лобі, скоріш за все осколком скла. Вечеряв, коли стався вибух (не зовсім впевнений, що це був боєприпас, уламків ще не знайшов). Гадаю, що це була якась частина ракети, що впала поруч», – написав він.

Журналіст припустив, що росіяни хотіли завдати удару, швидше за все, по залізничному вокзалу, який розташований за рогом.

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«Я ще не бачив жодного великого місця падіння, як можна було б очікувати від ракет з великою боєголовкою. Це місце знаходиться поза зоною досяжності російської артилерії і «Ураганів», тому також можливо, що це був БПЛА», – додав журналіст.

Thanks for all the messages, I am fine, just a cut on the forehead most likely by glass splinter.

Was having dinner when the blast happened (not quite sure about the ordnance, haven’t found any debris yet). https://t.co/zk9RRVMkGg — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

Де саме в Україні перебуває Штрітцель невідомо, однак напередодні він публікував фото і відео з Бахмута та Сватового.

Нагадаємо, 1 січня повідомлялося, що український режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками «Сторожова застава», «Черкаси», «Захар Беркут», «Віддана», загинув на війні проти російських окупантів.