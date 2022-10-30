Ницість окупантів у одному фото: спецпризначенці показали промовисту світлину

Росіяни мішками виносять награбоване з українських міст та сіл

Окупанти відкрито грабують українські села та міста, виносячи речі мішками. Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили знімок, який демонструє всю ницу суть рашистів.

Воїни ССО під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані «визволителі» забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів.

«Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня», – зауважили українські військові.

Раніше у Херсонській області командир батальйону скаржився на масові крадіжки військового майна російськими солдатами, зокрема, тепловізорів.