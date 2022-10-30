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Ницість окупантів у одному фото: спецпризначенці показали промовисту світлину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ницість окупантів у одному фото: спецпризначенці показали промовисту світлину
Рашисти цинічно грабують українців
фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Росіяни мішками виносять награбоване з українських міст та сіл

Окупанти відкрито грабують українські села та міста, виносячи речі мішками. Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили знімок, який демонструє всю ницу суть рашистів.

Воїни ССО під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані «визволителі» забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів.

«Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня», – зауважили українські військові.

Раніше у Херсонській області командир батальйону скаржився на масові крадіжки військового майна російськими солдатами, зокрема, тепловізорів. 

Теги: майно військові

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