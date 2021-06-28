Ночувала в полі: На Тернопільщині знайшла дворічну дівчинку, яка зникла вчора

Дитину шукали всю ніч і ранок і знайшли у кукурудзяному полі

У Тернопільській області розшукали дворічну дівчинку, яка зникла вчора, 27 червня. Про це інформує пресслужба поліції регіону.

Дитина вийшла з дому в селі Буряківка Чортківського району і пішла в невідомому напрямку.

До пошуків зниклої задіяли працівників поліції, кінологів зі службовими собаками, спецпризначенців, рятувальників. Розшукувати дитину допомагали місцеві жителі.

Пошуки тривали всю ніч. Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти, здійснювали подворовий обхід.

Дитину знайшли сьогодні, 28 червня, близько 12-ї години дня у кукурудзяному полі.

З нею все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.

Нагадаємо, поліцейські Києва розшукують Боднар Ліберту Анатоліївну, 2004 року народження, яка зникла ще в січні минулого року.