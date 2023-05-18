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Норвегія передасть Україні реактивні системи великої дальності

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Норвегія передасть Україні реактивні системи великої дальності
Бен Уоллес і Бьорн Арільд Ґрем
фото: Mod

Британія і Норвегія намагаються «максимізувати зусилля» для передачі Україні боєприпасів і зброї

Україна отримає від Норвегії вісім реактивних систем залпового вогню великої дальності та три радари артилерійського наведення Arthur. Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грем під час зустрічі із британським колегою Беном Воллесом.

Передача здійснюється у тісній співпраці з Великою Британією.

Грам сказав, що Норвегія і Британія намагаються «максимізувати зусилля» для передачі Україні боєприпасів і зброї.

Раніше Макрон натякнув на постачання Україні далекобійних ракет.

Також Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.

Читайте також: Ракети Storm Shadow. Як нова зброя допоможе Україні та чому росіяни налякані
Теги: Норвегія Україна війна

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