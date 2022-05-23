Нова мапа боїв в Україні: міноборони Британії повідомило про ситуацію на лінії зіткнення

Війська РФ продовжують проводити наступальні дії на сході України

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову мапу бойових дій в Україні станом на понеділок, 23 травня. Протягом доби ситуація на лінії зіткнення практично не змінилася, йдеться у повідомленні відомства.

«Незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну триває. На карті нижче наведено останнє оновлення Головного управління розвідки Міністерства оборони про ситуацію в Україні – 23 травня 2022 р.», – йдеться у повідомленні.

Війська РФ продовжують проводити наступальні дії на сході України. Водночас українські захисники здійснюють контратаки поблизу Миколаєва та Харкова.

Як повідомлялося, у понеділок, 23 травня, внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей.