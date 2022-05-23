  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Банкова повідомила, яка доля чекає на колаборантів

    Влада обіцяє не щадити колаборантів - Банкова повідомила, яка доля чекає на колаборантів
    Влада обіцяє не щадити колаборантів
    фото з відкритих джерел

    Ніхто не засуджує українців, які вимушено залишилися на окупованих територіях

    Колаборантам, які перебувають при владі на тимчасово окупованих територіях і діють на шкоду Україні, доведеться відповідати. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

    «Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі – їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро», - написав Подоляк.

    Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях загарбники створили майже два десятки «комендатур» . Нагадаємо, в Україні заарештували Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації «мером» селища Димер Київської області.

    Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами.

    Також відомо, що оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Банкова повідомила, яка доля чекає на колаборантів