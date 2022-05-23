Банкова повідомила, яка доля чекає на колаборантів

Ніхто не засуджує українців, які вимушено залишилися на окупованих територіях

Колаборантам, які перебувають при владі на тимчасово окупованих територіях і діють на шкоду Україні, доведеться відповідати. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

«Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі – їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро», - написав Подоляк.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях загарбники створили майже два десятки «комендатур» . Нагадаємо, в Україні заарештували Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації «мером» селища Димер Київської області.

Нагадаємо, депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами.

Також відомо, що оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.