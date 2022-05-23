Уряд Інгушетії підтвердив смерть племінника заступника Шойгу на війні в Україні

В уряді Інгушетії повідомили, що командир десантно-штурмової роти Хамхоєв загинув в Україні в ніч на 21 травня

Влада Республіки Інгушетія (Росія) підтвердила загибель на війні в Україні племінника заступника міністра оборони РФ Шойгу Адама Хамхоєва. Про це повідомляє пресслужба уряду Інгушетії

«В Інгушетії поховали капітана Адама Хамхоєва, який загинув в Україні під час спецоперації. Висловити співчуття рідним та близьким військовослужбовця приїхали спікер Народних Зборів республіки Магомет Тумгоєв із депутатами, перший заступник голови уряду Магомед Євлоєв, представники адміністрації глави та уряду регіону.

Раніше на похороні побував заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, який є загиблому офіцеру рідним дядькам. Свої співчуття сім'ї загиблого висловили також представники сусідніх республік, Міноборони Росії, голова Дагестану Сергій Меліко», – йдеться у повідомленні.

В уряді Інгушетії повідомили, що командир десантно-штурмової роти Хамхоєв загинув в Україні в ніч на 21 травня.«Командир десантно-штурмової роти капітан Адам Хамхоєв загинув в Україні в ніч з 20 на 21 травня. Був випускником Рязанського вищого командного училища Повітряно-десантних військ, служив в Ульяновську», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засновник ресурсу з прав людини Гулагу.net Володимир Осєчкін заявив, що у його розпорядження потрапили секретні матеріали відеоархіву контррозвідки Росії, які доводять чисельні злочини Міноборони РФ і оприлюднення яких, може стати справжнім вибухом інформаційної бомби. Незабаром можна очікувати відставки російського міністра оборони Сергія Шойгу, якого вже почали «зливати» колишні соратники.