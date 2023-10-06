Новий пакет допомоги. Швеція вивчає можливість передання винищувачів Gripen Україні

Новий пакет військової допомоги Швеції стане 14-м пакетом військової допомоги Україні

Швеція відправить Україні новий пакет військової підтримки на суму 2,2 млрд крон (199 млн дол.), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин для раніше переданих систем. Передача винищувачів можлива лише після вступу Швеції до НАТО. Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, передає Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що новий пакет військової допомоги Швеції стане 14-м пакетом військової допомоги Україні з початку війни, внаслідок чого загальна вартість такої допомоги скандинавської країни становитиме трохи більше 22 млрд крон (2 млрд доларів).

Йонсон повідомив на пресконференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Jas Gripen до України. Згідно з рішенням уряду Швеції, обов'язковою умовою можливої передачі винищувачів JAS 39 Gripen Україні є те, що Швеція спочатку стане членом НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Уряд доручає Збройним силам Швеції ретельно проаналізувати та повідомити про умови можливої підтримки України бойовою авіацією за підтримки Управління оборонної техніки (FMV). Звіт повинен включати, серед іншого, вплив на обороноздатність, оборонну економіку та іншу оборонну діяльність та планування», – йдеться у повідомленні.

Видання наголошує, що вихідним значенням для аналізу є ознайомча підготовка на JAS 39 Gripen, яку українські пілоти та наземний персонал пройшли під егідою Збройних сил Швеції.

Згідно з рішенням, збройні сили також мають повідомити умови можливої підтримки в рамках міжнародної коаліції F-16, частиною якої є Швеція.

Saab JAS 39 Gripen – є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, розробленим з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання.

Раніше повідомлялося, що Бельгія шукає варіанти передати Україні винищувачі F-16.