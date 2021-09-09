Новини 9 вересня за хвилину

При посиленні карантину привілеї отримають повністю вакциновані та ті, хто отримав одне щеплення

«Главком» зібрав головні новини 9 вересня

МОЗ розробляє нові правила карантину з привілеями для вакцинованих

Міністерство охорони здоров’я України працює над новими правилами карантину в Україні. Нові норми вже в розробці і будуть прийняті найближчими днями. Зокрема, маючи Covid-сертифікат, українці зможуть відвідувати кафе та ресторани навіть у «червоній» зоні, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Крім того, привілеї отримають не тільки ті, хто пройшов повний курс вакцинації, а й ті, хто отримав одне щеплення.

Як повідомив головний санлікар України Ігор Кузін, МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику. Проте масового щеплення третьою дозою українців проти Covid-19 не буде – зараз немає даних клінічних досліджень, які б засвідчили переваги введення третьої дози для всього населення, додав чиновник.

Тим часом уряд уже готується змінити розподіл епідемічних зон – з 13 вересня Україна може перейти у «жовту» карантинну зону.

Нацбанк знову підняв облікову ставку через сплеск інфляції

Національний банк України підвищив облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року, повідомив на брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко. З його слів, в умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску це необхідно для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.

Тим часом на фоні потепління на 21% обвалилися ціни на електроенергію, повідомило ДП «Оператор ринку». У той же час ціна на олію знижуватися не буде – половина урожаю українських соняшників уражена шкідниками, повідомили у Держпродспоживслужбі.

Рада збільшила суму переказів готівки без фінмоніторингу

Народні депутати ухвалили закон №5559, яким збільшили суму готівкових переказів, що не підлягають банківському фінансовому моніторингу. Тепер анонімно можна переказувати до 5 тис. грн включно. Також парламентарі ухвалили у першому читанні законопроєкт №5547 «Про лікарські засоби», який повинен гармонізувати українське законодавство із законами ЄС. Крім того, Рада підтримала законопроєкт про індексацію пенсій за загальними правилами для всіх. У цьому ж законопроєкті повертається дата щорічної індексації – 1 березня. Тим часом Державне підприємство «Українські спеціальні системи» Держспецзв’язку знову почало закуповувати комплекти одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» через систему ProZorro.

Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021»

На російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021», які триватимуть з 10 по 16 вересня. У навчаннях візьмуть участь понад 200 тисяч російських та білоруських військових, 80 літаків та вертольотів, близько 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також близько 15 кораблів, які повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

До слова, 81% громадян України негативно ставляться до Володимира Путіна, йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг». А найбільш популярною з-поміж іноземних політиків в Україні є канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Тим часом віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що паспорти РФ «у кишенях наших громадян» не вплинуть на плани з реінтеграції Донбасу. Україна ці документи не визнає, але й не заважатиме всім охочим після деокупації виїхати до РФ.