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    Об'їжджаючи ями на дорозі: на Черкащині у ДТП загинули чоловік і дитина

    Через ДТП дві людини перебувають у реанімації
    Жахлива аварія сталася на трасі «Київ -Черкаси» орієнтовно 11:30 сьогодні, в районі села Піщане в Золотоніського району на Черкащині. Про це інформує «Київ оперативний» За даними видання, об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості сталося зіткнення двох авто - джип Kyron і Lada. У результаті ДТП загинули чоловік
    • Вчора, 16:53
    • Розсилка

    Через ДТП дві людини перебувають у реанімації

    Жахлива аварія сталася на трасі «Київ -Черкаси» орієнтовно 11:30 сьогодні, в районі села Піщане в Золотоніського району на Черкащині. Про це інформує «Київ оперативний»

    За даними видання, об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості сталося зіткнення двох авто - джип Kyron і Lada. У результаті ДТП загинули чоловік і трирічна дитина. У реанімації ще знаходяться жінка та маленька дівчинка.

    За попередньою інформацією, ДТП сталося через ями на дорогах. За інформацією видання, обслуговує цю трасу служба Черкаський автодор.

    Нагадаємо, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє жінок та загинув кінь.

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