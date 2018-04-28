Об'їжджаючи ями на дорозі: на Черкащині у ДТП загинули чоловік і дитина

Через ДТП дві людини перебувають у реанімації

Жахлива аварія сталася на трасі «Київ -Черкаси» орієнтовно 11:30 сьогодні, в районі села Піщане в Золотоніського району на Черкащині. Про це інформує «Київ оперативний» За даними видання, об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості сталося зіткнення двох авто - джип Kyron і Lada. У результаті ДТП загинули чоловік



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Через ДТП дві людини перебувають у реанімації

Жахлива аварія сталася на трасі «Київ -Черкаси» орієнтовно 11:30 сьогодні, в районі села Піщане в Золотоніського району на Черкащині. Про це інформує «Київ оперативний»

За даними видання, об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості сталося зіткнення двох авто - джип Kyron і Lada. У результаті ДТП загинули чоловік і трирічна дитина. У реанімації ще знаходяться жінка та маленька дівчинка.

За попередньою інформацією, ДТП сталося через ями на дорогах. За інформацією видання, обслуговує цю трасу служба Черкаський автодор.

Нагадаємо, на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє жінок та загинув кінь.