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«Оборона – питання номер один». Зеленський розповів про наради щодо безпекової ситуації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Оборона – питання номер один». Зеленський розповів про наради щодо безпекової ситуації
Зеленський обговорив із військовими ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Візит у Польщу має бути відчутним для нашого фронту»

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, правоохоронними органами та військовими щодо безпекової ситуації в Україні. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні до народу.

«Сьогодні весь день вже в Україні, у Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад і підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні. Провів нараду з головою уряду Шмигалем. Більше щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів», – звітував глава держави.

За його словами, на міжнародному порядку денному – підготовка зустрічей, переговорів та звернень. Крім того, Зеленський обговорив із військовими ситуацію на передовій, зокрема, на найгарячіших ділянках фронту.

«Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став справді змістовним», – зазначив президент.

Окремо він відзначив зустріч, яка відбулася пізно ввечері вчора, 5 квітня, – із мерами польських міст, які стали надійним прихистком для українців.

«Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм. Зустрілись ми з ними саме в Хелмі – разом із паном Премʼєр-міністром Польщі Моравецьким. Я подякував усій громаді міст-рятівників, кожному й кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими й польськими серцями немає жодних барʼєрів, кордонів, перепон. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність – історичну солідарність», – сказав український лідер.

Також він традиційно подякував українським захисникам.

«Сьогодні, як і завжди, є наші підрозділи, які варто відзначити. Десантники «Вісімдесятки» та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади... 30-та окрема механізована бригада... Міцність вашого захисту, хлопці, і стійкість – усе це надихає. Надихає потужно. Надихає світ не скидати обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни! 35-та й 36-та окремі бригади морської піхоти, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ»... Незмінно молодці. Незмінно прагнуть більшого результату. Дякую! Дякую підрозділу спеціального призначення 1-го головного центру ГУР, які воюють у Бахмуті. Молодці, хлопці! Бахмут і Марʼїнка, Авдіївка і весь наш Донбас, наш схід, Запоріжжя й наше Приазовʼя, наша Херсонщина – я дякую всім, хто бʼється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей. Дякую всім, хто неодмінно вижене російську армію з України! Слава нашим воїнам! Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Варшаві з очільником Польщі Анджеєм Дудою, де вони домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Польща війна

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