Поблизу Туреччини затонуло судно, яке прямувало до України

На судні було 14 членів екіпажу сирійської національності

Судно вирушило з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл

Судно під прапором Гвінеї-Бісау, що прямувало в Україну, затонуло поблизу Анталії (Туреччина). Наразі тривають пошуки зниклих безвісти членів екіпажу. Про це повідомляє Турецька берегову охорону.

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Зазначається, що судно вирушило з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл, та затонуло за 37 км від узбережжя Анталії.

На судні було 14 членів екіпажу сирійської національності. П'ять членів екіпажу були врятовані вертольотами та іншими кораблями, які пропливали поблизу району. Пошуки ще дев’ятьох продовжуються.

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Нагадаємо, на початку березня суховантаж під прапором Китаю затонув у Татарській протоці біля берегів Сахаліну.

До цього, біля берегів Італії затонуло судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану. Наразі спецслужби виявили тіла щонайменше 40 людей.

Наприкінці лютого поліція Албанії затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило 22,5 тисячі тонн, ймовірно, російської нафти за підробленими документами.