Рашисти знищили промисловий об’єкт під Кривим Рогом

Окупанти обстріляли селище Радушне ракетами «Калібр»

Обстрілявши південно-східні передмістя Кривого Рогу, російські війська зруйнували промисловий об’єкт у селищі Радушне. Про це написав у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, «підприємство промислової інфраструктури повністю знищене».

У Радушному було зафіксоване пряме влучання трьох ракет «Калібр».

Щодо людських втрат, Олександр Вілкул заявив, що вони ще уточнюються. Разом з тим, ліквідація наслідків вечірнього обстрілу Радушного майже завершена.

Нагадаємо, учора, 9 липня, вранці рашисти обстріляли один із житлових мікрорайонів Кривого Рогу.

На місці загинула 41-річна жінка, у лікарні від отриманих травм померла 20-річна дівчина.

Увечері того ж дня окупанти завдали удару по селищу Радушне, що межує із південно-східними околицями Кривого Рогу.