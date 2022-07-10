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    Події в Україні

    Рашисти знищили промисловий об’єкт під Кривим Рогом

    Окупанти трьома ударами ракет &laquo;Калібр&raquo; знищили промислове підприємство у передмісті Кривого Рогу - Рашисти знищили промисловий об’єкт під Кривим Рогом

    Окупанти трьома ударами ракет «Калібр» знищили промислове підприємство у передмісті Кривого Рогу

    фото: dv-gazeta.info

    Окупанти обстріляли селище Радушне ракетами «Калібр»

    Обстрілявши південно-східні передмістя Кривого Рогу, російські війська зруйнували промисловий об’єкт у селищі Радушне. Про це написав у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    За його словами, «підприємство промислової інфраструктури повністю знищене».

    У Радушному було зафіксоване пряме влучання трьох ракет «Калібр».

    Щодо людських втрат, Олександр Вілкул заявив, що вони ще уточнюються. Разом з тим, ліквідація наслідків вечірнього обстрілу Радушного майже завершена.

    Нагадаємо, учора, 9 липня, вранці рашисти обстріляли один із житлових мікрорайонів Кривого Рогу.

    На місці загинула 41-річна жінка, у лікарні від отриманих травм померла 20-річна дівчина.

    Увечері того ж дня окупанти завдали удару по селищу Радушне, що межує із південно-східними околицями Кривого Рогу.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг обстріл Олександр Вілкул Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Рашисти знищили промисловий об’єкт під Кривим Рогом