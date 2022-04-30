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    Український дзюдоїст став чемпіоном Європи

    Український дзюдоїст став чемпіоном Європи
    фото: НОК України та олімпійська команда/Facebook

    Для 25-річного Богдана Ядова це перша у кар’єрі медаль чемпіонату Європи

    Український дзюдоїст Богдан Ядов здобув золото у ваговій категорії до 66 кг і приніс Україні першу нагороду континентальної першості у столиці Болгарії Софії. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітета України.

    Зазначається, що для 25-річного киянина, який неодноразово підіймався на п’єдестал пошани турнірів серії Grand Slam та Гран-прі, а також є віцечемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор, це перша у кар’єрі медаль чемпіонату Європи – і одразу найвищого ґатунку.

    Як раніше повідомлялося, тренерський штаб збірної України з дзюдо визначився зі складом на чемпіонат Європи, який відбудеться з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії. Збірну України представлятимуть 15 спортсменів: 9 чоловіків та 6 жінок, включаючи лідерів команди.

    Нагадаємо, у Маріуполі загинув український ватерполіст.

    Теги: спорт дзюдо Україна #stoprussia
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    Український дзюдоїст став чемпіоном Європи