Український дзюдоїст став чемпіоном Європи
Для 25-річного Богдана Ядова це перша у кар’єрі медаль чемпіонату Європи
Український дзюдоїст Богдан Ядов здобув золото у ваговій категорії до
Зазначається, що для 25-річного киянина, який неодноразово підіймався на п’єдестал пошани турнірів серії Grand Slam та Гран-прі, а також є віцечемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор, це перша у кар’єрі медаль чемпіонату Європи – і одразу найвищого ґатунку.
Як раніше повідомлялося, тренерський штаб збірної України з дзюдо визначився зі складом на чемпіонат Європи, який відбудеться з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії. Збірну України представлятимуть 15 спортсменів: 9 чоловіків та 6 жінок, включаючи лідерів команди.
Нагадаємо, у Маріуполі загинув український ватерполіст.