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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 24 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 24 жовтня
Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру вздовж лінії зіткнення
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Противник шість разів штурмував позиції наших бійців на Луганщині 

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській,Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.

На звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 418 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Тривають бойові дії, ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.

Противник шість разів штурмував позиції наших бійців. Завдав 20 артелерійських та мінометних обстрілів, два авіаудари.

Донеччина

Вночі – обстріли Красногорівки, селищ Костянтинівки і Єлизаветівки у Мар'їнській громаді, а також селищ Торське і Зарічне Лиманської громади. Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За минулу добу по області – шестеро загиблих, 5 поранених.

Миколаївщина

За інформацією ОК «Південь», вчора, 23 жовтня, ворог вів мінометний вогонь по прибережній смузі Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

Зранку відбувся обстріл Шевченківської громади, в результаті чого пошкоджено авто та нежитлова споруда. Постраждалих немає.

Вночі  зафіксовано обстріли Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач, три приватних будинки, навчальний заклад. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється. Також зранку під обстрілами перебувала Інгульська громада. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Вчора протягом доби обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого один будинок зруйновано та три пошкоджено. Постраждалих немає.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру вздовж лінії зіткнення. ЗСУ утримують займані рубежі, на звільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів евакуації державних установ та керівного складу.

Втрати ворога на півдні – 47 рашистів, два танки, РСЗВ «Град», протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць автобронетанкової техніки та 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах. Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю «Мста-С» та ще 4 одиниці автобронетехніки.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

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Теги: Україна танки розмінування озброєння обстріл громада ворог будинок

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