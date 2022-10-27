Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 27 жовтня

Вночі ворог атакував одну з громад Київщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Київщина

Вночі ворог атакував одну з громад області. Є декілька прильотів по об’єкту інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Пожежа ліквідована. Попередньо жертв та постраждалих немає. Під час повітряної атаки є збиття повітряних цілей силами ППО.

Запорізька область

Вночі ворог атакував околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню «смерч». Постраждалих немає. Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС. Більш детальна інформвція щодо наслідків з’ясовується.

Сумщина

На ранок ворог відкрив вогонь з артилерії по прикордонним громадам області. Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, наразі триває. Білопільська громада. Обстріл після 8 ранку, наразі триває. Вчора протягом дня ворог двічі відкривав вогонь по населеним пунктам області. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вночі над областю наші військові збили російську ракету Х-59. Ніч завдяки цьому – без прильотів та постраждалих.

Харківщина

На лінії зіткнення окупанти наносили артилерійські, мінометні удари по населених пунктах Куп’янського та Харківського районів - щонайменше 10 населених пунктів на території Харківської області. Постраждалих немає. Під час обстеження терирій в Ізюмському районі на міні підірвались піротехніки. Один чоловік загинув, п'ятеро – госпіталізовані.

Луганщина

За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове, втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. Наші ракетні війська і артилерія протягом доби уразили чотири пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади з боєприпасами та шість інших важливих військових об’єктів противника. Чергова атака окупантів відбита в районі Білогорівки. Ворог шість разів штурмував позиції захисників Луганщини, наніс 23 артилерійських удари та один ракетний.

Донеччина

Вночі – обстріл Краматорська невстановленою зброєю. Пошкоджені складські приміщення, частково – багатоповерхівки. Вночі й на ранок – обстріли вздовж всієї лінії фронту, зокрема Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк, Нью-Йорк, Бахмут. На деокупованих територіях продовжується розмінування, видача гуманітарної допомоги, матеріальних виплат. Облаштовуються пункти обігріву, приготування і видачі їжі. За минулу добу в області троє загиблих, двоє поранених цивільних.

Одещина

Вчора ввечері та вночі знищено п’ятнадцять дронів Shahed-136 в Одеській області.

Миколаївщина

Над Миколаївщиною знищено три дрони іранського виробництва. За минулу добу під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. Вчора протягом дня та сьогодгі вночі обстрілів зазнали п’ять населених пунктів громади. Внаслідок артилерійських ударів пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає. Тривають обстріли Березнегуватської громади, обстрілів зазнали околиці одного з населених пунктів. Детальна інформація уточнюється.

Також вночі – обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Ворог вкотре обстріляв населені пункти Бериславського району. Поранено цивільних мешканців, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, магазини, аптеки, фермерські господарства та автомобілі. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. За інформацією ОК «Південь», противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Завдає вогневого ураження нашим військам із авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії зіткнення. Ворог двічі намагався прорвати нашу оборону. Успіху не мав, із втратами відступив.

Окупанти з танку обстріляли нещодавно звільнену Трифонівку. Є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу. Вчора ввечері у Бериславському районі підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський ударний вертоліт Ка-52. Також над Херсонщиною збито два ворожих дрони-камікадзе.

Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.