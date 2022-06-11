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    Політика

    Чоловікам дозволять виїжджати за кордон? Зеленський відповів на петицію

    Глава держави звернувся до прем&rsquo;єр-міністра з проханням комплексно опрацювати порушені в петиції пропозиції - Чоловікам дозволять виїжджати за кордон? Зеленський відповів на петицію
    Глава держави звернувся до прем’єр-міністра з проханням комплексно опрацювати порушені в петиції пропозиції
    фото з відкритих джерел

    Президент нагадав, що захист суверенітету – обов’язок громадян

    Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку нагадав, що згідно з законом, захист суверенітету України є обов’язком громадян, і що права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

    «Як президент України – гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина… зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. За статтею 65 Основного закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України», – зазначив президент.

    Глава держави нагажав, що, згідно з Конституцією, право громадян вільно залишати територію України може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану. А обмеження, передбачені указом від 24 лютого про введення воєнного стану в Україні, передбачається скасувати після завершення дії воєнного стану.

    «Стосовно порушеного у петиції питання про запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців зазначаю, що організаційне керівництво мобілізацією в Україні відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» здійснюється Кабінетом Міністрів України», – додав Зеленський.

    Президент повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції.

    Нагадаємо, у травні електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна петиція окупація #stoprussia
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    Чоловікам дозволять виїжджати за кордон? Зеленський відповів на петицію