Обстріл Харкова: з'явилися перші подробиці

Відомо про трьох постраждалих

Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо – реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали троє осіб. Інформація оновлюється», – йдеться в повідомленні.

Влада просить жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста. На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали вибухи. Telegram-канали публікували відео на яких видно, як у небо піднімаються стовпи диму. Відомо, що після обстрілів виникла потужна пожежа.

Сьогодні російські загарбники також обстріляли Харківську область, внаслідок чого постраждали цивільні.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.