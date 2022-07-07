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    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли Харківщину: є поранені

    Рашисти продовжують бити по Харківській області&nbsp; - Окупанти знову обстріляли Харківщину: є поранені
    Рашисти продовжують бити по Харківській області 
    фото ілюстративне

    Один з постраждалих – у важкому стані

    У четвер російські загарбники знову обстріляли Харківську область, внаслідок чого постраждали цивільні. Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації в Telegram.

    «Дві людини госпіталізовані у Чугуївському районі, одни з них – у важкому стані. Також одна людина отримала поранення в Харківському районі», – йдеться у повідомленні.

    В ОВА просять жителів регіону бути максимально обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

    Раніше повідомлялося, що 228 батальйон 127 бригади тероборони Харкова провів на Харківському напрямку успішну операцію – без втрат серед бійців знищена велика кількість живої сили противника та його броньованої техніки.

    Нагадаємо, російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про одного загиблого та шістьох поранених.

    До слова триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Харківщину: є поранені