Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених
Окупанти випустили по Херсону 44 снаряди
За минулу добу російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.
Через російську агресію дві людини загинули, 25 – дістали поранення.
Як повідомлялося, 16 червня російські терористи масованим вогнем вдарили по Херсону. Вчора було відомо, що поранення зазнали 23 людини.
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