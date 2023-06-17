Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених

Укриття врятувало життя багатьом людям під час удару по Херсону

Окупанти випустили по Херсону 44 снаряди

За минулу добу російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

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Через російську агресію дві людини загинули, 25 – дістали поранення.

Як повідомлялося, 16 червня російські терористи масованим вогнем вдарили по Херсону. Вчора було відомо, що поранення зазнали 23 людини.